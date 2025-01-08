25 صورة ترصد عزاء الفريق جلال الهريدي أحد مؤسسي سلاح الصاعقة

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: هاني رجب

أقيم عزاء الفريق جلال الهريدى مؤسس ورئيس حزب حماة الوطن ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية في مسجد المشير طنطاوي مساء اليوم الأربعاء.

كما حضر العزاء المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن ، والدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والكاتب الصحفي مصطفى بكري.

وقدم واجب العزاء أيضًا الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، وعدد من قيادات الأحزاب والسياسيين.

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