أحمد موسى معلقا على "بديل الثانوية": ما ينفعش كل شوية نغير نظام التعليم

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة ستقوم بعرض نظام البكالوريا في الحوار المجتمعي، معلقا:"هو التعليم في مصر طالع لقدام ولا راجع لورا ؟".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام الثانوية العامة في مصر لم يقضي على الدروس الخصوصية، مضيفا: النظام الجديد .. بدل ما كنت بتاخد حصة هتاخد 4 حصص".

وتابع: "كل شوية نعمل ارتباك في البيت المصري .. الأسر كلها فيها ثانوية عامة .. دلوقتي المدرس هيدرس ثانوية ولا بكالوريا".

كما ذكر الإعلامي أحمد موسى، إن نظام البكالوريا متقارب من الأنظمة التعليمية العالمية IG، معلقا: "ما ينفعش كل شوية نغير نظام التعليم".

اقرأ أيضاً:

السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار

أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة

الحكومة توافق على إنشاء مؤسسة الجامعات الأوربية في مصر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية