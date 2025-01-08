وزير الثقافة يكرم مصطفى كامل في "يوم الثقافة المصرية" بالأوبرا (صور)

كتب – مؤمن سعد:

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ضمن فعاليات "يوم الثقافة المصرية"، الذي انطلقت فعالياته منذ قليل، بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير.

وقال الفنان مصطفى كامل، إنه سعيد بتكريم وزارة الثقافة لكبار قامات مصر من المبدعين، وهم على قيد الحياة، بالإضافة إلى تكريم عدد من الراحلين.

ويأتي تكريم الفنان مصطفى كامل تقديرًا وعرفانًا لدوره البارز وجهوده في إثراء الهوية الثقافية المصرية وصناعة الإبداع.

استهل الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وبدأ الحفل بكلمة من مقدم الحفل الفنان فتحي عبد الوهاب، وكلمة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من الرموز الفنية والثقافية الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر خلال عام 2024، وهم: المخرج الكبير هاني خليفة، المخرج أحمد طه، الدكتور طارق والي، محمد عبد الحافظ ناصف، المايسترو ناير ناجي، الدكتور أحمد درويش، الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، الشاعر سامح محمود، الدكتور حسين محمود، الدكتور حامد عيد، الدكتورة منى عيد الحديدي، الدكتورة نهلة إمام، المهندس زياد عبد التواب، الدكتور حسام لطفي، الدكتور علاء عبد الهادي، المستشار الدكتور خالد القاضي، السيدة مشيرة خطاب، الدكتور أحمد زكريا الشلق، الدكتور نيفين مسعد، الدكتور مصطفى النشار، الدكتور عبد المسيح سمعان، الدكتور زين عبد الهادي، الدكتور منى محمد سعيد الحديدي، والدكتور مصطفى رجب.

ومن أعضاء النقابات، تم تكريم الدكتور يوسف نوفل، الدكتور محمد حسن عبد الله، الدكتور محمود حامد، الدكتور عبد العزيز الجندي، الفنان القدير يحيى الفخراني، المخرج الكبير سمير العصفوري، وتسلم التكريم المخرج حسين شوقي. كما تم تكريم السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، المخرج الكبير مروان حامد، الشيخ ياسين التهامي، والفنان الكبير انتصار عبد الفتاح.

كما تضمن الحفل أيضًا تكريم مجموعة من الأسماء الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، وهم: اسم الفنان الكبير مصطفى فهمي، وتسلم التكريم ابنته دينا مصطفى فهمي، اسم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، وتسلم التكريم نجله المخرج وليد نبيل الحلفاوي، اسم الفنان الكبير صلاح السعدني، وتسلم التكريم نجله أحمد صلاح السعدني، اسم الفنان الكبير حسن يوسف، وتسلم التكريم عمر حسن يوسف، اسم الفنانة شيرين سيف النصر، وتسلم التكريم شريف سيف النصر، اسم السيناريست الكبير بشير الديك، وتسلم التكريم دينا بشير الديك، اسم الناقد الكبير أحمد شمس الدين الحجاجي، وتسلم التكريم نجله يحيى أحمد شمس الدين الحجاجي، اسم الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، وتسلم التكريم مي محمد أبو سنة، اسم الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، وتسلم التكريم الدكتور أحمد عبد الوهاب عبد الحافظ، اسم الناقدة والمفكرة سيزا القاسم، وتسلم التكريم نهال عبد القادر أحمد قاسم، اسم الدكتور فتحي أبو عيانة، وتسلم التكريم لمياء فتحي أبو عيانة، اسم الناقد عبد الغني داوود، وتسلمت التكريم رانيا عبد الغني داوود، اسم الفنان التشكيلي حازم المستكاوي، وتسلم التكريم زوجته نهى، اسم الفنان التشكيلي مصطفى الفقي، وتسلمت التكريم هالة مصطفى الفقي، اسم الفنان التشكيلي حلمي التوني، وتسلم التكريم شهاب التوني، اسم الفنان التشكيلي كمال خليفة، وتسلم التكريم أحمد سمير خليفة، اسم المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وتسلم التكريم حفيده محمد مدحت، اسم الملحن الكبير حلمي بكر، وتسلم التكريم ريهام حلمي بكر، اسم الفنانة شريفة ماهر، وتسلم التكريم نجلها الفنان حليم، اسم الفنانة ناهد رشدي، وتسلم التكريم كريمتها دينا محمد سعد، اسم الدكتور محسن التوني، وتسلم التكريم نادين محسن التوني، اسم الفنان تامر ضيائي، وتسلم التكريم أحمد تامر ضيائي، اسم المنتج تامر فتحي، وتسلم التكريم زوجته دينا مختار، اسم المنتج حسام شوقي، وتسلم التكريم يوسف حسام شوقي، اسم المنتج فتحي إسماعيل، وتسلمت الجائزة زوجته تسنيم إبراهيم موسى، اسم المنتج محمود كمال، وتسلم التكريم حمزة محمود كمال، اسم المخرج عصام الشماع، وتسلم التكريم أحمد عصام الشماع، اسم المطرب أحمد عدوية، وتسلم التكريم الفنان محمد عدوية.

اقرأ أيضا:

إنجي المقدم توجه رسالة للإعلامية لميس الحديدي.. ماذا قالت؟

فنان يدخل في غيبوبة.. وجيهان خليل تناشد المسئولين سرعة التدخل لإنقاذه