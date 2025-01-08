عبدالغفار: نستهدف زيادة الرعاية الصحية لتقليل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير الصحةً، إن كل وزراة فى الحكومة لديها محتوى خاص بالتنمية البشرية تعمل عليه ولكن لم يكن هناك تنسيق، مبينا أن هناك ٣٢١٢مشروعا فى ٣١٩ جهة تم تمويلها بـ ١٨٥مليار جنيه على ملفات التنمية البشرية خلال عام ٢٠٢٤.

وتابع خلال حواره لبرنامج مساء dmc، الذى يقدمة الإعلامى أسامة كمال :"نعمل على رسم مسار للطالب بين وزراة التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، مشيرا إلى أن تسريب الفتيات من التعليم منتشر فى مصر بعد المرحلة الإعدادية.

وأكمل: لن ننفذ أفكارا دون أن يكون لها مستهدفات ومؤشرات، مؤكدا أننا نستهدف زيادة الرعاية الصحية فى مصر لتقليل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة .

وأكد أننا نستهدف زيادة عدد المدارس والحضانات التى تضم رياض الأطفال، موضحا أن خطتنا الاستراتيجية للتنمية البشرية مبنية على مراحل عمرية.

وأوضح أن مرحلة الطفولة تحت سن ال ٦سنوات أخطر فترة يمر بها الطفل لأن خلالها يتكون تفكيره وكيانه ووجدانه وقيمه ومبادئه.

وأشار إلى أن التنمية التى حدثت فى البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان لها مردودا على التنمية البشرية، مؤكدا أن البنية التحتية هى أساس التنمية البشرية .

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