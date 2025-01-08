حدث في 8 ساعات| حزمة حماية اجتماعية جديدة قريبا ومسابقة لتعيين 72 ألف معلم في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عنه أنه سيتم تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة في 2025، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية جديدة قريبًا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم في 2025 دفعة واحدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كل عام يتم تعيين 30 ألف معلم ويتم إنشاء مسابقة وأخذ إجراءات لهذا الموضوع.

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مدبولي: توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة وإعلانها قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا كدولة نقدر تمامًا الأوضاع التي تكون موجودة والضغوط على المواطن وتوجيه الرئيس لنا كحكومة أننا دائمًا نضع هموم المواطن نتيجة الأعباء التي تحدث كأولوية لنا.

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السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، والتنسيق بشأن التطورات والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق الاستقرار ووقف تصعيد الصراع في المنطقة.

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أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مصير المياه المسربة والفاقدة من حوض تخزين سد النهضة الإثيوبي.

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"خطة النواب" تناقش قانون مد مدة إيقاف ضريبة الأطيان

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

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فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات

قدّم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضًا حول فيروس التهاب الرئة البشري Human Metapneumo Virus، المعروف بفيروس HMPV "إتش إم بي في".

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"خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

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نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، واللذين عقدا بقصر الاتحادية بالقاهرة.

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