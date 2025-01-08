سمير فرج : احتياطي الغاز في البحر المتوسط مستمر حتى 2050

كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الإستراتيجي، تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن انعقاد هذه القمة جاء في توقيت هام جدًا، في ظل حالة عدم الاستقرار في أوضاع غزة وسوريا وليبيا ولبنان والسودان.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم في المنطقة العربية يقع ضمن دائرة الأمن القومي، فالأوضاع غير جيدة في الدول المُشار إليها.

وتابع : إحنا موجودين في منطقة عائمة على بحيرة غاز طبيعي، ومصر تستغل محطات الغاز التي توجد بها لتسييل الغاز وتصديره إلى السوق الأوروبية.

وأوضح أن الحرب القادمة في المنطقة العربية هي حرب على الغاز في البحر المتوسط، لافتًا إلى أن احتياطي الغاز في البحر المتوسط مستمر حتى عام 2050.

وأكد أن مصر قامت بدور كبير من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتوصيل المساعدات إلى الأهالي.

وتابع: بعد خروج الإسرائيليين من غزة؛ ستتولي الشرطة الفلسطينية البلاد، على أن يتم التخلي عن بعض المناطق في معبر رفح إلى السلطة المصرية.

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