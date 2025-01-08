مدبولي: توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة وإعلانها قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا كدولة نقدر تمامًا الأوضاع التي تكون موجودة والضغوط على المواطن وتوجيه الرئيس لنا كحكومة أننا دائمًا نضع هموم المواطن نتيجة الأعباء التي تحدث كأولوية لنا.

وأضاف "مدبولي"، هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية وهناك نقاش مع وزير المالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه بمجرد الانتهاء منه سنعلن عنه في الفترة القصيرة المقبلة، وذلك بعد عرضه على الرئيس.

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