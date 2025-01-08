مدبولي: سنطرح نظام البكالوريا "بديل الثانوية العامة" للحوار المجتمعي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا تناقشنا داخل مجلس الوزراء لمدة ساعتين حول نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة.

وأضاف "مدبولي"، بمجرد انتهاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سنعلن عن حوار مجتمعي عنه حتى نصل لشكل توافقي يرضي كافة الأسر المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من النظام هو تخفيف الأعباء على الطلاب والأسر المصرية.

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