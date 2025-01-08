لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مدبولي: سنطرح نظام البكالوريا "بديل الثانوية العامة" للحوار المجتمعي

06:57 م الأربعاء 08 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا تناقشنا داخل مجلس الوزراء لمدة ساعتين حول نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة.

وأضاف "مدبولي"، بمجرد انتهاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سنعلن عن حوار مجتمعي عنه حتى نصل لشكل توافقي يرضي كافة الأسر المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من النظام هو تخفيف الأعباء على الطلاب والأسر المصرية.

اقرأ أيضاً:

السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار

أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي: توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة وإعلانها قريبًا

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
وزير الصحة يكشف نسبة المصابين بفيروس HMPV في مصر
فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات
نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور