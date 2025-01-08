مدبولي: انتهاء اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمتحف المصري الكبير.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، سنبدأ تحديد يوم الافتتاح الرسمي بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وسنبدأ كل الإجراءات اللوجستية بأن تكون فعالية الافتتاح شئ يرقي لأهمية هذا الصرح العالمي.

وتابع: سيكون المتحف المصري الكبير أكبر متحف على مستوى العالم، وستكون مصر قادرة على تنظيم فعالية الافتتاح المهمة مثلما نظمت فعاليات أخرى مهمة.

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