مدبولي يكشف حقيقة تأجيل الحفر في حقل ظهر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تم تداوله بشأن تأجيل شركة إي إم أي لحفر العمل في حقل ظهر لشهر مايو غير صحيح.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن وزارة البترول والشركة نفت تمامًا هذه الأخبار، مشيرًا إلى أن عملية الحفر ستبدأ هذا الشهر، حيث سيصل الحفار إلى الموقع للبدء في العمل على البئرين المحددين.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "وضعنا خطة مع الشركة لاستعادة الإنتاجية في حقل ظهر، ونعمل بشكل جاد كدولة على تسوية الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب، ونحن نعمل على جدولة المتأخرات المستحقة لدينا، ونسعى لتشجيع الشركات الكبرى على العودة للعمل، مما سيسهم في تعويض الأرقام الكبيرة التي فقدناها خلال الفترة الماضية من خلال التعاون الإقليمي مع دول الجوار".

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