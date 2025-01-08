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مدبولي: إعلان تفاصيل برنامج طروحات الشركات التابعة للقوات المسلحة قريبًا

06:32 م الأربعاء 08 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماعًا مهمًا للطروحات خلال الأسبوع الجاري، واجتمعنا مع الـ4 شركات التي سيتم الإعلان عنها والتابعة للقوات المسلحة.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، سنعلن قريبًا عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح كل الشركات بما فيهم تلك الـ4 شركات.

وتابع: سنعلن عن كل الإجراءات التنفيذية بما فيها تعيين الاستشاري الخاص بعملية الطرح وبنك الاستثمار الذي سيكون معنيًا بها، والتوقيتات المقدرة لعملية الطرح، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكمل: نستهدف زيادة رقم الصادرات بصورة كبير جدًا خاصة في قطاع الصناعة وهو ما نعلنه دائمًا وهو شغلنا الشاغل كحكومة.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء برنامج طروحات الشركات القوات المسلحة
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