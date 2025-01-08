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مدبولي: تعيين 72 ألف معلم في 2025 دفعة واحدة

06:08 م الأربعاء 08 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كل عام يتم تعيين 30 ألف معلم ويتم إنشاء مسابقة وأخذ إجراءات لهذا الموضوع، وعلى مدار الفترة السابقة وصلنا إلى تعيين عدد معين ونتيجة إلى أن العدد الكامل المستهدف لا ينجح في الاختبارات تراكم حوالي 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم مع الـ30 ألف الموجودين هذا العام، وبذلك سنكون بحاجة إلى 42 ألف.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مع العام المالي القادم سنقوم بزيادة 30 ألف معلم وسنكون بحاجة إلى 72 ألف معلم.

وأوضح، أخذنا قرارًا بتعيين 72 ألف معلم مرة واحدة، والإجراءات تأخذ وقتها والاختبارات، ولكننا نستهدف بالتنسيق مع وزير المالية في تدبير المرتبات الخاصة بهم وسنعلن عن الـ72 ألف وظيفة وسنبدأ في إجراءات المسابقات والامتحانات.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تعيين 30 ألف معلم وزير المالية تعيين 72 ألف معلم في 2025
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