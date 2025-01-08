مدبولي: قانون المسئولية الطبية يهدف لضمان حقوق الأطباء وحمايتهم

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسئولية الطبية يأتي في إطار التقدير الكبير الذي توليه الدولة للأطباء ودورهم الهام، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا، مضيفا "نحن دائمًا نشيد بأطبائنا وبالدور العظيم الذي قاموا به في أصعب الظروف".

وأوضح "مدبولي"في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية الأطباء وضمان حقوقهم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مجلس النواب ولجنة الصحة في إعداد هذا التشريع مشيراً إلى أن الروح الإيجابية التي تسود بين الحكومة والبرلمان تسهم في تحقيق أهداف القانون بما يخدم الأطباء ويحفظ حقوقهم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية هذا القانون في دعم الأطباء وتعزيز بيئة العمل الصحي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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