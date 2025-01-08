بداية شهر طوبة.. "الأرصاد" تكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد غدًا الخميس 9 يناير؛ والذي يوافق أول أيام شهر طوبة.

وقالت غانم، في تصريحاتها لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا بدرجة أو درجتَين؛ إذ يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد المدن الجديدة انخفاضًا بقيم درجات الحرارة لأقل من 10 درجات، وسقوط أمطار على محافظة مطروح بدءًا من ساعات منتصف الليل، ليسودها أجواء باردة تصل إلى الصقيع.

ويُعد شهر طوبة خامس أشهر التقويم القبطي، ويبدأ أول أيامه غدًا الخميس، ويمتد من 9 يناير إلى 7 فبراير؛ حيث تشهد فيه درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، وتكثر الأمطار في معظم أيامه؛ مما يُسهم في زيادة خصوبة التربة واستعدادها للمحاصيل الزراعية.

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