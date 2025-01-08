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عام إضافي.. قرار حكومي بشأن نظافة شوارع الجيزة

03:35 م الأربعاء 08 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمد سامي

وافق مجلس الوزراء على تجديد تعاقد الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، مع الشركات القائمة حالياً بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2025، في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي.

وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي أن ذلك يأتي حرصاً على ظهور المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على صحة المواطنين، في ظل ما تتمتع به المدينة من طابع سياحي مهم، وما تشهده من أحداث وفعاليات بارزة.

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مجلس الوزراء نظافة شوارع الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل محافظة الجيزة
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