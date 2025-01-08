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التأمين الصحي يصدر قرارا بشأن ضوابط بدل مخاطر المهن الطبية

03:15 م الأربعاء 08 يناير 2025

الهيئة العامة للتأمين الصحي

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كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بشأن ضوابط الحصول على بدل مخاطر المهن الطبية، بعد ورود رأي إدارة الفتوى المختصة بوزارتي الصحة والأوقاف وجامعة الأزهر.

وقالت الهيئة في خطابها المرسل لجميع الفروع والإدارات، واطلع عليه مصراوي، إن الرأي انتهى إلى أن الحصول على بدل المخاطر يكون بناءً على مقتضيات بطاقة الوصف الوظيفي، وليس لأي سبب آخر.

وأكد الخطاب على أن شاغلي الوظائف المقررة لها البدل: يتم صرف البدل لهم طبقًا لقيمة البدل المقررة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 666 لسنة 2020.

أما المعينون على وظائف تستحق البدل المذكور وغير مباشرين لها:

* بالنسبة لمن لا تستلزم أعمالهم المالية ضرورة تواجدهم في مواقع عملهم الأصلية بوحدات الجهة، يتم صرف البدل الخاص بالوظيفة لهم.

* أما الذين حيل بينهم وبين الوظيفة وتم تكليفهم بأعمال أخرى خارج نطاق وظائفهم الأصلية، يتم حصرهم ورفع أسمائهم إلى رئيس مجلس الإدارة للنظر في صرف البدل لهم، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.

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