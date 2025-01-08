الهضيبي: إطلاق تطبيق "بالشفا" يوسِّع نطاق صيدليات الإسعاف

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود الحكومية المبذولة من أجل تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية؛ من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني "بالشفا"، لتوسيع نطاق صيدليات الإسعاف، مشيرًا إلى أن التطبيق سيتيح طلب الأدوية بسهولة من أي مكان وفي أي وقت، ودون الحاجة إلى زيارة الصيدلية؛ مما يسهم في توفير الوقت والجهد.

وقال الهضيبي، إن التطبيق يستهدف اختصار عملية البحث عن الأدوية وضمان توصيلها بسرعة إلى باب المنزل، بجانب زيادة الكفاءة التشغيلية؛ الأمر الذي يساعد الصيدليات في توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، فضلًا عن تعزيز الراحة والموثوقية بتوفير تجربة مريحة وآمنة للعملاء، مع إمكانية متابعة حالة الطلب، ودعم المرضى في المناطق النائية بتوصيل الأدوية للمناطق البعيدة التي قد تفتقر إلى صيدليات قريبة، وتقليل الزحام أمام الصيدليات.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن التطبيق سيكون خطوة مهمة نحو دعم النظام الصحي من خلال تحسين كفاءة عمل صيدليات الإسعاف؛ حيث يسهم في تنظيم الطلبات، وإدارة المخزون، وضمان وصول الأدوية للمحتاجين، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون بين الصيدليات والمستشفيات، حيث يمكن تحويل التطبيق لمنصة تربط بين الصيدليات الإسعافية والمستشفيات؛ لضمان توفير الأدوية النادرة أو المهمة بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق لتثقيف المرضى حول الإسعافات الأولية واستخدام الأدوية بشكل صحيح.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة أن تلتزم صيدليات الإسعاف بتقديم خدماتها لجميع المرضى دون تمييز أو تفضيل، وتوفير الأدوية اللازمة للمريض دون تحميله شراء منتجات إضافية أو إجباره على صرف الوصفة الطبية كاملة، وكذا دعم الأمن الدوائي للمجتمع بتأمين احتياجات المواطن المصري من الأدوية الأساسية، مع الالتزام بدورها المجتمعي في تعزيز الصحة العامة.

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