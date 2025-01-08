شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ: شيخ الأزهر اطمأن على أخي هاتفيا

كتب-عمرو صالح:

أعلنت أماني سعيد محفوظ عن تلقي شقيقها الإعلامي محمد سعيد محفوظ مكالمة هاتفية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليطمئن على حالته الصحية فور خروجه من المستشفى .

وقالت أماني في بوست نشرته عبر صفحتها الشخصية فيسبوك: تلقينا اتصالاً كريماً من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث تحدث بكل الحب والاهتمام مع د. محمد سعيد محفوظ ليطمئن على صحته ويدعو له بسرعة وتمام الشفاء وهو ما كان له جميل الأثر على نفس شقيقي" .

وكانت أماني قد أعلنت منذ قليل عن خروج الإعلامي محمد سعيد محفوظ، من المستشفى بعد أن تعرض إلى حادث سير بسيارته قبل فجر أمس الثلاثاء، على الطريق الدائري أدى إلى فقدانه الوعي ونقل على أثرها إلى المستشفى؛ لإجراء جراحة في الوجه، وعلاج كسر في العمود الفقري، وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة في الجسم .

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