صور- تكريم رموز الإبداع المصري في "يوم الثقافة"

كتب- محمد شاكر:

تصوير- أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل احتفالية "يوم الثقافة"، الذي تنظمه وزارة الثقافة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتكريم نخبة من رموز الثقافة المصرية الذين أسهموا في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح النقابات الفنية مثل نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وكذلك المجلس الأعلى للثقافة للمبدعين.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن خالص شكره وتقديره للرئيس على رعايته لهذه الاحتفالية، التي تعكس التزام الدولة المصرية بتكريم المبدعين والاعتزاز بأدوارهم الرائدة في بناء الوعي الوطني وترسيخ الهوية الثقافية.

وأكد وزير الثقافة أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة بتقدير الشخصيات البارزة التي أثرت المشهد الثقافي والإبداعي المصري عبر العقود، مشيرًا إلى أن تكريم الرموز الوطنية يعكس عمق التقدير الرسمي والشعبي لعطائهم الفكري والفني.

تتضمن الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تبرز إسهامات المكرمين في مختلف مجالات الثقافة، من أدب وفن وموسيقى وفكر.

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