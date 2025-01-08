غدا.. بداية شهر طوبة

كتب-عمرو صالح:

يبدأ شهر طوبة خامس أشهر التقويم القبطي، أول أيامه غدا الخميس، والذي يمتد من 9 يناير إلى 7 فبراير؛ حيث تشهد فيه درجات الحرارة انخفاضا بشكل ملحوظ، وتكثر الأمطار بمعظم أيامه، مما يساهم في زيادة خصوبة التربة واستعدادها للمحاصيل الزراعية.

يُشتق اسم "طوبة" من الكلمة المصرية القديمة "تاعبت"، والتي تعني "الطهر" أو "التطهير"، وربما يرتبط ذلك بموسم الأمطار الذي يُطهّر الأرض ويُهيئها للزراعة.

ويشار إلى أن التقويم القبطي من أقدم التقاويم في التاريخ، حيث بدأ استخدامه في مصر القديمة عام 4241 قبل الميلاد، يُعرف أيضًا بتقويم الشهداء، ويعتمد على السنة الشمسية المكونة من 13 شهرًا، 12 منها بطول 30 يومًا، وشهر إضافي يُسمى "النسيء" بطول 5 أو 6 أيام.

ولا يزال التقويم القبطي مُعتمدًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتحديد الأعياد والمناسبات الدينية، كما يستخدمه الفلاحون المصريون لتحديد مواسم الزراعة والحصاد.

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