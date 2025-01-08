سد النهضة والدولار.. 5 تحديات مستمرة مع الحكومة في 2025

كتب- محمد نصار:



الكثير من الملفات التي تشكل تحديات للحكومة المصرية، بدأت معها في عام 2024 ومازالت مستمرة مع حلول نهاية العام، رغم أن بعضها شهد تحقيق خطوات إيجابية لكن ماتزال هذه الملفات تمثل تحديًا أمام الحكومة خلال العام الجديد.



ويرصد "مصراوي"، أبرز التحديات التي واجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال 2024، ومازالت مستمرة في العام الجديد 2025.



1- انخفاض إيرادات قناة السويس



بدأ عام 2024 بتراجع في عائدات قناة السويس، جراء تأثرها الشديد بتداعيات الأحداث الواقعة في البحر الأحمر.



وبينت إحصائيات الملاحة في القناة خلال العام المالي 2023/2024 عبور 20 ألفًا و148 سفينة بحمولات صافية مليار طن، وإيرادات 7.2 مليار دولار.



يأتي ذلك في مقابل عبور 25 ألفًا و911 سفينة خلال العام المالي 2022/2023 بحمولات صافية 1.5 مليار طن، وإيرادات 9.4 مليار دولار.



وأفصحت بيانات رسمية خسارة قناة السويس أكثر من 60%؜ من إيراداتها خلال 2024، وهو رقم يعادل نحو 7 مليارات دولار.



ونتيجة لاستمرار التوترات الإقليمية فإن تحدي تراجع عائدات قناة السويس يستمر خلال العام المقبل أيضًا.



2- تزايد معدلات التضخم



يستمر التضخم في 2025 أعلى من المعدلات الطبيعية التي كان عليها قبل بدء الأزمة، فبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل معدل التضخم في يناير 2022 نحو 7.259% للتضخم العام، و6.269% للتضخم الأساسي.



وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها ، ففي يناير 2023، سجل المعدل العام للتضخم 25.834%، فيما سجل التضخم الأساسي 31.241%.



وشهدت معدلات التضخم انخفاضًا طفيفًا في يناير 2024، ليسجل التضخم العام 29.8%، مقابل 29.01% للتضخم الأساسي.



أما بالنسبة لآخر معدلات تضخم معلنة من البنك المركزي حتى نهاية نوفمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024، فيما سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024.



وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.



3- قفزات سعر الدولار



مطلع يناير من عام 2022، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بين 15.65 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.



ومع سياسات تحرير الصرف التي تم اتخاذها، قفر متوسط سعر صرف الدولار في يناير 2023 إلى 24.66 جنيه للشراء و24.71 جنيه للبيع.



وواصل الدولار قفزته في 2024، حيث سجل بنهاية شهر يناير مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



وتستمر الارتفاعات في سعر صرف الدولار خلال 2024، حيث سجل سعره اليوم 30 ديسمبر في البنك المركزي 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.



وينعكس أي ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه على ارتفاعات في الأسعار المحلية للسلع والخدمات المختلفة، وخاصة التي تعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد من الخارج سواء في صورة منتج نهائي أو في صورة مواد خام.



4- سد النهضة



تظل أزمة سد النهضة عالقة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى وخاصة بعد انتهاء الملء الخاص بسد النهضة والوصول إلى مستوى 60 مليار متر مكعب من المياه، وفقًا للدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.



وترفض إثيوبيا على مدار سنوات طويلة التعاون مع مصر والسودان فيما يتعلق بآليات ملء وتشغيل سد النهضة بما لا يضر بمصالح الأطراف جميعًا، حيث سعت منفردة إلى إجراءات أحادية وصولًا إلى انتهاء الملء الخامس.



ويظل ملف إدارة عملية تشغيل سد النهضة عالقًا بين إثيوبيا ودول المصب، وسط حالة تجميد للتحركات الرسمية بين الأطراف الثلاثة (مصر/ السودان - إثيوبيا)، فضلًا عن كيفية التعامل في أوقات الجفاف والتي يقل فيها منسوب النيل نتيجة تراجع معدلات الأمطار.



5- الصراعات والحروب الإقليمية



تستمر الأزمات الإقليمية في محيط مصر الجغرافي خلال 2025، في ظل مواصل إسرائيل حربها على غزة وفلسطين، إلى جانب الوضع الحالي في سوريا، فضلًا عن التوسع في العمليات العسكرية لإسرائيل وأمريكا وبريطانيا داخل الأراضي اليمنية، كما أن حالة النزاع في الجنوب آخذة في الاستمرار.



وتشكل هذه الأزمات السياسية والعسكرية المحيطة بمصر تهديدًا لأمنها القومي، وسط مخاوف من توسيع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد استقرار الشرق الأوسط بالكامل، وهو ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا.









