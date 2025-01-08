الصحة: 17.2 مليون خدمة طبية بمحافظة الشرقية خلال 2024

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن المنشآت الطبية في محافظة الشرقية قدمت 17 مليونًا و201 ألف و568 خدمة طبية خلال الفترة من أول يناير حتى ديسمبر 2024.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم 6 ملايين و236 ألف خدمة طبية من خلال 25 مستشفى بمحافظة الشرقية، بأقسام الاستقبال، الداخلي، الرعايات، الحضانات، العمليات، جلسات الغسيل الكلوي، الأشعة.

كما قدمت العيادات الخارجية 3 ملايين و399 ألفًا و885 خدمة طبية، بينما قدمت العيادات المسائية بالمستشفيات 162 ألفًا و688 خدمة طبية.

وشهدت القوافل الطبية إقبالاً ملحوظًا بمختلف التخصصات الطبية، حيث قدمت 188 ألف خدمة من خلال 82 قافلة تم تنفيذها العام الماضي، لتقديم الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجًا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 142 ألفًا و704 قرارات علاج على نفقة الدولة.

الصحة: تجهيز وتفعيل 13 عيادة مشورة بمستشفيات محافظة الشرقية

وأشار عبدالغفار إلى الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بمحافظة الشرقية، حيث تم تجهيز وتفعيل 13 عيادة مشورة بمستشفيات: (الزقازيق العام، ههيا المركزي، فاقوس المركزي، أبوكبير المركزي، ديرب نجم المركزي، منيا القمح المركزي، كفر صقر المركزي، أولاد صقر المركزي، الصالحية المركزي، مشتول السوق المركزي، القنايات المركزي، القرين المركزي، الإبراهيمية المركزي).

كما شهدت مستشفى الزقازيق العام استحداث بعض التخصصات الطبية بالعيادات، تضمنت عيادة الطب النفسي والإدمان، عيادة تأخر الإنجاب، وعيادة مسالك الأطفال. بجانب ذلك، تم توفير عدد من الأجهزة، مثل: جهاز ماموجرام، جهاز أشعة عادية، جهاز DR، جهاز C-ARM. كما تم تفعيل قسم لجراحات الأورام بمستشفى ديرب نجم المركزي، بالإضافة إلى تجهيز عيادة إيكو للأطفال، وتطوير بنك الدم واستحداث جهاز فصل البلازما.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان اليوم، أن مستشفى أولاد صقر المركزي شهدت تطويرًا ملحوظًا، حيث تم تفعيل خدمة فحص القلب بالموجات الصوتية، والغسيل البروتوني، بجانب توفير جهاز C-ARM. كما تم تجهيز عيادة التصلب المتعدد وتوفير جهاز سونار بمستشفى فاقوس المركزي. بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث خدمة فحص أورام الثدي وتوفير جهاز ماموجرام بمستشفى ههيا المركزي.

وشهدت مستشفى صدر الزقازيق استحداث عيادات تخصصية في (جراحة القلب والصدر، التأهيل الرئوي)، كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي، وإضافة خدمة قياس وظائف التنفس بمستشفى الأمراض التنفسية بالعاشر من رمضان.

وبحسب بيان، تم كذلك توفير جهازي أشعة مقطعية بمستشفيي بلبيس المركزي وأبوحماد المركزي. كما شهدت مستشفى منيا القمح استحداث عيادتين في تخصصي (أسنان الأطفال، المخ والأعصاب)، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مستشفى طب وجراحة العيون، التي تُعد من أهم المستشفيات لجراحة العيون، وجارٍ إنهاء التجهيزات لبدء العمل بها.

الصحة: تقديم نحو 11 مليون خدمة طبية في الشرقية

من جانبه، أشار الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث قُدمت 10 ملايين و886 ألفًا و305 خدمات طبية تضمنت العيادات الخارجية، التطعيمات، متابعة الأطفال، متابعة الحمل، الأسنان، الطوارئ، المعامل، جلسات العلاج الطبيعي.

كما قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ2 مليون و653 ألفًا و492 سيدة. وقد شهدت الوحدات تطورًا ملحوظًا، حيث قدمت 38 ألفًا و644 خدمة طبية في 8 تخصصات طبية بالعيادات المسائية من خلال 490 وحدة ومركز رعاية أولية. بالإضافة إلى افتتاح وحدتي (حمد موسى، هربيط) بإدارة أبوكبير الصحية، ورفع كفاءة وحدة تنمية الأسرة أزولين. كما تم تطوير ورفع كفاءة 45 مركزًا ووحدة صحية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

ونوه "جميعة" إلى حصول مستشفى صدر الزقازيق على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، حيث حصل فريق الوبائيات والترصد على المركز الثالث على مستوى المحافظات خلال التقييم الوزاري للمديريات لعام 2024.

كما شهدت المعامل تطورًا كبيرًا بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أبطال السلامة الحيوية، وحصول القوافل على المركز الأول لأعلى نسبة مؤشرات خلال 28 شهرًا.

وأكد أهمية التعليم الطبي المستمر، حيث شارك العاملون بالمحافظة في 1007 برامج تدريبية في مختلف المجالات العلمية والإدارية والفنية لرفع كفاءتهم. بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية بشكل دوري، حيث تم إصدار تراخيص لـ391 منشأة طبية، فيما تم إصدار 456 قرار غلق للمنشآت المخالفة للاشتراطات الطبية الواجب اتباعها.

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