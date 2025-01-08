تعقيم أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اليوم الأربعاء، انتهاء مجموعة الصحة والسلامة المهنية بالمعمل من تعقيم أقسام المعمل المختلفة، وفقاً لمتطلبات مواصفتَي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، والحاصل فيهما المعمل على الأيزو منذ عامَين.

وأشارت مدير المعمل إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لدور المعمل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين بالمعمل وتوفير بيئة آمنة وصحية للعاملين بالمعمل؛ تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضافت عبد اللاه أن هاتين المواصفتَين لهما أهمية قصوى للتطبيق في بيئة العمل والمعامل عمومًا؛ حيث تهدفان إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتجنب المخاطر والحوادث ووضع نقاط تحكم استباقية منعًا لحدوثها، وأيضًا تداول المخلفات الكيميائية والبيولوجية الخطرة وكيفية الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة والحفاظ على الموارد.

وقالت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن إدارة المعمل تسعى دائمًا إلى تطبيق متطلبات المواصفتَين، واتخاذ خطوات استباقية لإيجاد بيئة آمنة للعاملين بالمعمل، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تأتي مع تغير فصول السنة وبدء فصل الشتاء؛ مما يستدعي اتخاذ خطوات احترازية، تنفيذًا لمتطلبات المواصفتَين.

وأكدت مدير المعمل استمرار المعمل في أداء دوره بكل أقسامه الفنية، فأمس مع عطلة أعياد الميلاد تم تحليل ما يزيد على 1400 عينة بأقسامه المختلفة، خلال هذا اليوم فقط، وإصدار النتائج؛ تمهيدًا لتسليم الشهادات الخاصة بها للعملاء.