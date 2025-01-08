آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي سعيد محفوظ بعد تعرضه لحادث أليم

كتب- عمرو صالح:

كشفت أماني سعيد محفوظ، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد سعيد محفوظ، بعد تعرضه لحادث مروري، فجر أمس الثلاثاء، على الطريق الدائري بسبب الظلام -كما ذكرت في منشورها- مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى.

وقالت أماني، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: تم نقل الدكتور محمد سعيد محفوظ، إلى منزله، بناءً على رغبته؛ حيث أقوم برعايته، وأُجريت أمس له جراحة تجميلية في الجبهة والعين اليمنى؛ ويرتدي الآن قميصًا طبيًّا، حتى نستكمل فحوصات العمود الفقري.

وأضافت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي، أن "محمد يشكر كل مَن يسأل عنه؛ كما يتوجه بشكر خاص إلى فريق عمل "ميدياتوبيا" الذي لم يفارقه منذ اللحظة الأولى، وقيادات وأسرة "المتحدة" الذين لم يتوقفوا عن متابعة الحالة، وكذلك كل أصدقائنا المخلصين الذين أسهموا في سرعة الإنقاذ بعد الحادث الأليم".

وانهمرت تعليقات المؤازرة والدعاء بالشفاء من قِبل أصدقاء ومتابعي الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فور منشور "الفيسبوك" الذي أفاد تعرضه إلى حادث أليم، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وكان الإعلامي محمد سعيد محفوظ، قد تعرض إلى حادث سير بسيارته قبل فجر أمس الثلاثاء، على الطريق الدائري أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى؛ لإجراء جراحة في الوجه، وعلاج كسر في العمود الفقري، وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة في الجسم.

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