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الفصل من الخدمة.."الكهرباء"تطبق جزاءات صارمة على المخالفين للتدخين بالشركة

11:59 ص الأربعاء 08 يناير 2025

الدكتور هاني سويلم

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كتب - محمد صلاح:

أصدر قطاع السلامة والصحة المهنية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، تعليمات مهمة للعاملين بالشركة، تضمنت ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للتدخين، حتى لا يقع المخالفين للعقوبة القانونية.

ونشر قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة تلك التعليمات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا إلى أنه في حاله المخالفة تطبق الجزاءات الواردة في لائحة المخالفات، والجزاءات الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها الصادربقرار المهندس جابر دسوقي، رئيس القابضة للكهرباء، ورئيس الجمعية العامة لشركات كهرباء مصر رقم 215 الصادر بتاريخ 19 من شهر يوليو من عام 2020.

عقوبة التدخين في أماكن عمل وحدد قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة مقدار الجزاء للمخالفين، كالتالي: -

- التدخين في أماكن العمل يخصم يوم لأول مخالفة، ويكرر نفس اليوم بالمخالفة الثانية، وتصل إلى خصم يومين للمخالفة الثالثة، ولثلاثة أيام للمخالفة الرابعة.

وأشار قطاع السلامة إلى أن المدخن الذي يتسبب في ضرر للمنشأة يجرى خفض الأجر الخاص، والعلاوة، ويصل إلى الفصل في الخدمة للمخالفة الثانية.
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