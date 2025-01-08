9000 متدرب و520 نشاطًا تدريبيًا.. وزير الري يستعرض أنشطة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية

كتب -عمرو صالح:

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز خلال عام ٢٠٢٤، والخطة التدريبية لعام ٢٠٢٥.

وقال سويلم، إنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 "تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات"، يجري حاليا تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية، حيث يجرى العمل في إعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية، فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات إضافية للتدريب ورفع الكفاءة، وبما يحقق تأثير إيجابي ومستدام بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل فى موقعه .

وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية .

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وأنشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام ٢٠٢٤ بتنظيم ٣٧٩ نشاط تدريبي بمشاركة ٨٧٠٦ متدرب على المستوى المحلى، كما تم على المستوى الإقليمي عقد ١٤ برنامج تدريبي من خلال مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالى٢٦١ متدرب، وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة ٢٠٣ متدرب من وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي .

ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ ٥٠٠ نشاط تدريبي بمشاركة ١٠ آلاف متدرب على المستوى المحلي، و٢٠ نشاط تدريبي بمشاركة ٥٠٠ متدرب على المستوى الإقليمى .

وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية - إدارية - مهارية - قانونية - مالية - ..... وغيرها ) وتستهدف جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية، وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، و دورات الإستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها .

كما يقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالى ٢٠٢٥ بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية .

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