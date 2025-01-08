بسبب عطل فني.. توقف حركة المترو بين محطتي قباء وعمر بن الخطاب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث، عن تعليق الخدمة بشكل مؤقت بين محطتي قباء وعمر بن الخطاب.

جاء ذلك نتيجة وجود مشكلة فنية، فيما استمرت الخدمة في العمل بشكل طبيعي بين محطتي عدلي منصور والهايكستب، وبين محطات هشام بركات وجامعة القاهرة ومحور روض الفرج.

وبعد دقائق، أعلنت الشركة، عودة الخدمة تدريجيا لوضعها الطبيعي وانتظام حركة قطارات الخط الأخضر الثالث.