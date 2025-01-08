"بسبب الظلام".. الإعلامي محمد سعيد محفوظ يتعرض لحادث على الطريق الدائري

كتب- محمد فتحي:

تعرض الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إلى حادث سير بسيارته قبل فجر أمس الثلاثاء، على الطريق الدائري.

وأعلنت أماني محفوظ شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ تفاصيل الحادث، إذ قالت عبر صفحتها الشخصية "فيسبوك": "تعرض شقيقي الدكتور محمد سعيد محفوظ قبل فجر أمس لحادث مروع بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام"

وتابعت: "أدى الحادث إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لإجراء جراحة ف الوجه، وعلاج كسر في العمود الفقري وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة في الجسم".