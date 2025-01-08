"صوت الجنوب" يقدم "وعد ودنيا" بدار الأوبرا المصرية.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، العرض المسرحي "وعد ودنيا" بالتعاون مع فريق "صوت الجنوب"، وذلك في إطار نشاطها الثقافي والفكري. العرض من تأليف محمد المساعيدي وإخراج عريان سيدهم، ويُقام في السابعة مساء اليوم الأربعاء 8 يناير على المسرح الصغير.

يعقب العرض ندوة نقاشية يشارك فيها الكاتبة والناقدة المسرحية رشا عبد المنعم، والشاعر والناقد المسرحي جرجس شكري، لمناقشة العمل الفني وأبعاده.

تفاصيل العرض

وعد ودنيا يجمع بين الأداء الدرامي، الأشعار، والاستعراضات. بطولة فريق "صوت الجنوب" بإشراف الدكتورة سلوى زكري، والإخراج التنفيذي لسلوى محمود. تصميم الاستعراضات لسامي ثابت، ألحان عصام إسماعيل، وغناء محمد فرج وهاجر سعيد.

كما يضم العرض فقرة فنية متميزة تجمع بين الغناء والشعر، يؤديها هاجر سعيد ومحمد المساعيدي، بمصاحبة المايسترو ناصر الشيباوي.

أعمال مميزة لفريق "صوت الجنوب"

قدم فريق "صوت الجنوب" العديد من المسرحيات المميزة، مثل: شفيقة، في محطة مصر. كما أخرج عريان سيدهم مجموعة من الأعمال المسرحية، منها: ثورة القبور، بصمة دم، المسيح اسمي، النجوم، ويهوذا.

وقد تم عرض أعمال الفريق على مسارح دولية، منها مسرح كنج هيثمث في إنجلترا، ومسرح السر في فرنسا. كما تم تقديم مسرحية الكابوس على المسرح الصغير ضمن احتفالية المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.