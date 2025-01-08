أعمال القصبجى ومحمد فوزي في حفل بالأوبرا.. غدًا

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، في الساعة الثامنة مساء غدٍ الخميس 9 يناير، على المسرح الكبير.

يضم الحفل نخبة من أعمال الراحلين الموسيقار محمد القصبجى والفنان محمد فوزى ومنها: "مش ممكن أقدر أخاصمك"، "أنا قلبي دليلي"، "أمتى حتعرف"، "يا طيور"، "ليه تلاوعيني"، "رق الحبيب"، "اضحك كركر"، "موسيقى يا صباح الخير ياللي معانا"، "شحات الغرام"، "دارى العيون"، "الشوق"، "ليا عشم وياك يا جميل"، "أي والله"، "ويلك ويلك"، "تعب الهوى قلبي"، "ع الباب" (أوبريت أبطال الغرام).

يؤدي هذه الأعمال: أحمد سعيد، آيات فاروق، غادة آدم، سارة زكي، محمد طارق، أحمد عصام، فتحي ناصر، محمد علي، وعازف العود محمود عبد الفتاح.

جدير بالذكر أن خطط تطوير عمل الفرق الفنية التابعة للأوبرا تشمل استحداث وإقامة سلاسل عروض وحفلات متنوعة يتم تخصيصها لإلقاء الضوء على أهم أعمال ورموز الإبداع المحلي والعالمي.

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