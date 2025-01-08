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اليوم.. عزاء اللواء جلال هريدي بمسجد المشير طنطاوي

07:00 ص الأربعاء 08 يناير 2025

الفريق جلال الهريدي

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كتب- محمد شاكر:
يتلقى حزب حماة الوطن، العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، اليوم الأربعاء عقب صلاة المغرب، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

شارك الفقيد الراحل في العديد من الحروب التى خاضتها مصر فى تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956، مروراً بحرب الاستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر المجيدة 1973.

كما يعد أحد الرموز العسكرية فى تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية فى خدمة الوطن والقوات المسلحة تاركاً خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى والسياسى لمصر.

عزاء جلال الهريدي حزب حماة الوطن مسجد المشير
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