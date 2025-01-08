حالة الطقس الأيام المقبلة.. صقيع وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس الأيام المقبلة.. صقيع وأمطار على هذه ال

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 13 يناير 2025، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء

يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس الخميس

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الجمعة والسبت

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الأحد 12 يناير والإثنين 13 يناير

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا:

زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027

بينها جمصة.. ننشر أسماء 14 محطة بالخط الرابع من القطار الكهربائي السريع

مخالفات البناء والمحال العامة.. تشكيل لجان لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات الغلق والتشميع