مؤلفات روحانية للإنشاد على مسرح الجمهورية.. الجمعة

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، في الساعة الثامنة مساء الجمعة 10 يناير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من المؤلفات الروحانية، منها: "الله الواحد الصمد"، "ألف ألف صلاة"، "ربي سبحانك دوماً"، "كم ناشد المختار ربه"، "صلوا على المصطفى"، "مدد يا رسول الله"، "على باب سيدنا النبي"، "ليلة الإسراء"، "كل الناس بيقولوا يا رب"، "قف بالخشوع"، "يا دنيا صلي وسلمي"، "يا نسيمات المدينة"، "الشمعتين"، "كل حسن في البرايا"، "الرضا والنور"، "سلام الله يا طه"، "أسماء الله الحسنى".

يؤدي هذه الأعمال: محمد عبد الحميد، هبة عادل، أحمد حسن، طه حسين، حاتم زايد، أحمد نافع، سماح عباس، والمحفظ حسام صقر.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التي تحتفل بها دار الأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.