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19 صورة لمحطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)

09:00 ص الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع (4)
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع (5)
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع (6)
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع (7)
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع (8)
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
  • عرض 19 صورة
    محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع
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كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل، مشروع محطة العاصمة الإدارية التبادلية ضمن مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

وتعد هذه المحطة محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، ومركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.

وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضًا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتبلغ مساحة المحطة أكثر من 300 فدان كما تضم مناطق انتظار السيارات ومناطق تجارية متنوعة.

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