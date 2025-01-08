19 صورة لمحطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح)

بينها جمصة.. ننشر أسماء 14 محطة بالخط الرابع من القطار الكهربائي السريع

ندوة تثقيفية حول "السلامة المهنية ومواجهة المخاطر البيولوجية" في قطاع البترول

كتب- محمد نصار:

تنفذ وزارة النقل، مشروع محطة العاصمة الإدارية التبادلية ضمن مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

وتعد هذه المحطة محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT، ومركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.

وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضًا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتبلغ مساحة المحطة أكثر من 300 فدان كما تضم مناطق انتظار السيارات ومناطق تجارية متنوعة.