أول متلق للقاح السرطان يكشف تفاصيل تجربته

كتبت - داليا الظنيني:

قال ستيف يونج، أول مشارك في التجارب السريرية للقاح السرطان، إن قصته بدأت عندما اكتشف ورمًا ظن في البداية أنه مجرد زائدة جلدية، لكن الفحوصات الطبية أكدت أنه سرطان جلدي.

وأوضح يونج، خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، أنه قبل عام انضم إلى التجارب السريرية للقاح جديد لم يكن يعلم بوجوده من قبل.

وأضاف أن الأطباء أبلغوه بأن نسبة التخلص من الورم تصل إلى 40%، وأن هذا العلاج الجديد قد يقلل احتمال عودة السرطان بنسبة 88%.

وأعرب عن حماسه الشديد لتلقي اللقاح، خاصة بعد أن علم بأنه أول شخص يخضع لهذه التجربة، مشيرا إلى أن اللقاح يتم تصميمه خصيصًا لكل مريض بناءً على طبيعة مرضه، مبينًا أنه لم يعانِ من أي آثار جانبية بعد تلقيه.

وتابع أنه، بالرغم من بعض الآلام التي واجهها، فإن التجربة تستمر لمدة سبع سنوات، وقد أنهى منها عامًا واحدًا حتى الآن.

وأكمل حديثه قائلًا إنه سيخضع للأشعة والفحوصات كل ثلاثة أشهر على مدار السنوات الست المتبقية.

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