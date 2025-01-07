أحمد موسى: قمة ثلاثية تجمع مصر وقبرص واليونان غدًا بالقاهرة

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى أن هناك قمة مصرية-يونانية-قبرصية ستُعقد في القاهرة غدًا، لمناقشة التعاون الثلاثي في العديد من المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والغاز، والطاقة.

وأضاف، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة ستناقش تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا وتداعياتها على المنطقة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الغد سيكون يومًا مهمًا وحافلًا بالاجتماعات، مضيفًا أنه سيتم الربط بين شركات الكهرباء الوطنية في الدول الثلاث من خلال كابل الربط الكهربائي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى في مجال الغاز، مضيفًا أن قبرص واليونان شددتا على أن أي اتفاق بين سوريا وتركيا يجب أن يكون وفقًا للقانون الدولي البحري.

اقرأ أيضًا:

طقس الأربعاء.. شبورة وبرودة ليلًا تصل حد الصقيع (بيان رسمي بالدرجات)

جمال شعبان يكشف أسباب تزايد الجلطات والسكتة القلبية بين الشباب



