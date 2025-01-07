وظائف هيئة النظافة بالقاهرة 2025.. شروط وأوراق وموعد التقديم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتنوعة مركزيًا وعلى مستوى الأحياء.

يأتي ذلك ضمن خطة هيئة النظافة والتجميل والإنارة بالعاصمة لتطوير الأداء وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

موعد التقديم على وظائف هيئة النظافة بالقاهرة

يتاح التقديم على هذه الوظائف المعلن عنها، عبر بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 29 ديسمبر 2024 وحتى 28 يناير 2025.

وظائف هيئة النظافة بالقاهرة

- مدير عام فرع هيئة بالأحياء.

- مدير عام الإدارة العامة للحملة الميكانيكية.

- مدير عام الإدارة العامة للجراجات.

- مدير عام الإدارة العامة للورش الإنتاجية.

- مدير عام الإدارة العامة للإنقاذ والطوارئ.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون النظافة العامة.

- رئيس الإدارة المركزية للكهرباء.

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية.

المهام الوظيفية المطلوبة

- المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة.

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة وتحديد الأهداف التنفيذية والتشغيلية.

- الاجتماع مع المرؤوسين لوضع معدلات الأداء المطلوبة للسنة اللاحقة.

المهارات الفنية المطلوبة

- القدرة على القيادة والتوجيه وإدارة فرق العمل.

- التخطيط ووضع برامج تفصيلية لتحقيق الأهداف ومتابعة تنفيذها.

- مهارات اتصال فعّالة.

- القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة.

سنوات الخبرة المطلوبة

- من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء سنة على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ).

- من خارج الجهاز الإداري للدولة: خبرة كلية لا تقل عن 17 عامًا في مجال العمل المطلوب.

شروط التقديم على وظائف هيئة النظافة بالقاهرة

1- الحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل.

2- المستندات المطلوبة (عدد 3 نسخ):

- بيان إنجازات المتقدم.

- صورة ضوئية من شهادة التخرج وأي مؤهلات إضافية.

- بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية المعتمدة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

- صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها.

- شهادات الخبرة.

- عدد 8 صور شخصية.

- عدد 2 أسطوانة مدمجة (CD) فارغ.

- مقترح تطويري يتناول أفكار لتحسين الأداء.

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