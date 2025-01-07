"التضامن": صرف 60 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث الخانكة.. و30 ألفًا للمصابين بالرعاية

كتب- محمد شاكر:

تتابع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انفجار خط بوتاجاز بالخانكة بمنطقة الخانكة محافظة القليوبية، الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين وحالة وفاة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية بسرعة صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة المتوفي مبلغ 60 ألف جنيه.

كما تم تسليم المصاب بالرعاية المركزة 30 ألف جنيه، والمصاب بدرجة حروق تصل إلى 15% 20 ألف جنيه وعددهم ثلاثة مصابين، أما المصابون بدرجة حروق بسيطة فقد تم تسليمهم 10 آلاف جنيه.

كما سيتم صرف التعويضات المقررة لأسرة المتوفي حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.