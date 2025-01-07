جمال شعبان يكشف أسباب تزايد الجلطات والسكتة القلبية بين الشباب

كتب- أحمد جمعة:

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تزايد حالات الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الأجيال الشابة.

وأوضح "شعبان" في منشور توعوي، أن الجلطة تحدث نتيجة تجمع خلايا الدم في الشرايين، مما يؤدي إلى انسدادها وتوقف تدفق الدم، وهو ما يتسبب في تلف الخلايا غير القابلة للتجدد، مثل خلايا المخ والقلب.

وأضاف: "نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم، هما: خلايا المخ، وخلايا القلب".

وأكد أن الجلطات الكبيرة في شرايين المخ قد تؤدي إلى السكتة الدماغية، والتي يمكن أن تتسبب في الوفاة، في حين أن الجلطة الكاملة في الشرايين التاجية للقلب قد تؤدي إلى السكتة القلبية، والتي تستدعي تدخلًا عاجلًا لإنقاذ المريض.

وأشار إلى أن هناك العديد من العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها، مثل:

* جلطة المخ: صداع شديد، تنميل في أحد جانبي الجسم، أو اختلال في الوعي.

* جلطة القلب: ألم أو عدم ارتياح في الصدر، ضيق في التنفس، تعرق، أو شعور بثقل في الذراع الأيسر.

كما بيّن عميد معهد القلب السابق أن بعض آلام البطن قد تكون مؤشرًا للجلطات، خاصة في حالات جلطات الشريان التاجي الخلفي أو شرايين الأمعاء.

وأضاف أن الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة تشمل: التدخين، تعاطي المخدرات، مشروبات الطاقة، التاريخ الوراثي، ارتفاع الكولسترول، ضغط الدم المرتفع، مرض السكري، والإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ثبت أنه يزيد من خطر تكون الجلطات في مختلف أعضاء الجسم.

هل الوقت يفرق في جلطات المخ والقلب؟

وقال شعبان: "الوقت الذهبي الدقايق أو الساعات الأولى قد تنقذ حياة الشخص لو تم التدخل بالقسطرة أو الأدوية التي تذيب الجلطة الكلام، وهذا ينطبق على المخ والقلب".

وحذر من تأثير الضغوط النفسية والتوتر والصدمات العاطفية، التي يمكن أن تتسبب في "متلازمة القلب المنكسر" أو حدوث جلطات قلبية ودماغية، مشددًا على أهمية التدخل السريع خلال "الوقت الذهبي" لإنقاذ المرضى.

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