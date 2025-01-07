"الحق في الدواء" تشيد بالتوسع في سلاسل صيدليات "الإسعاف": خطوة مهمة لمنع التلاعب

كتب- أحمد جمعة:

ثمنت جمعية "الحق في الدواء" الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في اجتماعها أمس، بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمد سلاسل صيدليات "الإسعاف 24" من 18 فرعًا فقط إلى العشرات، لتشمل المدن والقرى وعواصم المحافظات، بهدف تأمين وصول الأدوية الحيوية والاستراتيجية مثل أدوية الأورام والسكر والأمراض المناعية وهرمونات الجسم للمواطنين دون أي أعباء إضافية أو شبهات احتكار من قبل الكيانات الخاصة الضخمة التي تتربح من الأزمات وتفرض شروطها على المواطن.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي متوازية مع خطوات توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية، مما يعد إجراءً يمس الأمن القومي بتأمين توافر الدواء، ومنع وجود تلاعبات أو ادعاء نقص الأصناف الحيوية، كما يساهم هذا الإجراء في تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة ويقلل من الحاجة للعملة الصعبة.

وأشارت الجمعية إلى أن توسيع سلاسل صيدليات "الإسعاف 24" يعد خطوة ضخمة تعزز دور الدولة في الرعاية الصحية وتضمن حق المواطن في الحصول على الدواء، كما أن الاتجاه الحالي لافتتاح صيدليات داخل المستشفيات العامة والجامعية يعد خطوة أخرى نحو توفير الأدوية من خلال المنافذ المهمة في المناطق الأكثر ازدحامًا بالسكان، مما يوفر الوقت والمال على المواطنين.

وأكدت الجمعية أن الحق في الدواء هو حق دستوري وقانوني وإنساني للمريض المصري، وأن التوسع في إتاحة الأدوية يعزز هذا الحق بشكل كبير، مرحبةً بوجود الدولة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الدواء، رغم تسعيره جبريًا، كان الحصول عليه في السنوات الأخيرة أمرًا صعبًا، وهو ما يجعل هذه الخطوات محورية في تحسين الوضع الصحي للمواطنين.