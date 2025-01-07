رئيس "هيئة الأوقاف": حماية الوقف وحسن استثماره على رأس أولوياتنا

كتب - محمود مصطفى:

أكد رئيس هيئة الأوقاف أحمد عطية، أن رعاية الوقف الخيري تعد أولوية قصوى للدولة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على حسن إدارة أموال الوقف وأصوله مع السعي لاستثماره على أكمل وجه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة الأوقاف المصرية لمجلس الإدارة؛ لمتابعة أحوال الوقف الخيري وعرض المستجدات بشأنه، وذلك بالتزامن مع جهود مصر في الاهتمام بالوقف الخيري وضمن استمرارها في رعاية الوقف واستثماره بكفاءة عالية.

واستعرض المجلس في خلال الاجتماع الجهود المبذولة في تنمية الوقف، إضافة إلى الضوابط المقررة لتحقيق المساهمة الوطنية والاجتماعية لأمواله، وذلك وفقًا لشروط الواقفين.

ووجه رئيس الهيئة -أيضًا- بتذليل أي عقبة قد تواجه المتعاملين مع الهيئة، والرد الفوري على جميع الشكاوى المقدمة، فضلاً عن متابعة منظومة الأداء في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وتقييم التحديات الحالية وسبل مواجهتها.

واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بتأكيد أهمية متابعة تنفيذ استراتيجيات الهيئة بما يخدم الوطن والإنسان، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع المجالات.