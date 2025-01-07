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القوات المسلحة تنعي الفريق جلال الهريدي أحد مؤسسي الصاعقة

06:23 م الثلاثاء 07 يناير 2025

القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:
نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخري جلال الهريدي، أحد مؤسسي سلاح الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن والذى وافته المنية صباح اليوم، حيث أقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

شارك الفقيد الراحل في العديد من الحروب التى خاضتها مصر فى تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956، مروراً بحرب الاستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر المجيدة 1973.

كما يعد أحد الرموز العسكرية فى تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية فى خدمة الوطن والقوات المسلحة تاركاً خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى والسياسى لمصر.

جلال الهريدي القوات المسلحة فخري جلال الهريدي سلاح الصاعقة
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