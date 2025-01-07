اتحاد شباب المصريين بالخارج مهنئًا بعيد الميلاد: ستظل مصر عصية على الكسر

كتب- نشأت علي:

هنّأ اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين وأعضاء مجلس الإدارة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد النائب محمود حسين أن الوحدة الوطنية وترابط الشعب المصري كنسيج واحد هما أبرز ما يميز المصريين عبر التاريخ، مما جعل الدولة المصرية وستجعلها دومًا عصية على الكسر، ومتماسكة وصامدة في مواجهة أعداء الوطن والأزمات والتحديات التي تعترض طريقها.

وعبّر رئيس اتحاد المصريين بالخارج عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها البابا تواضروس لترسيخ قيم التسامح والمحبة بين المصريين جميعًا. وأوضح أن مشاركة المصريين بعضهم البعض في الأفراح والمناسبات تُرسل رسائل قوية لكل من يتربص بالوطن، بأن مصر أبية وقوية بأبنائها، وجيشها، وشرطتها، ولن يستطيع أحد التأثير على وحدتها وترابطها الوطني. وأضاف: "نحن جميعًا يد واحدة نعمل من أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على الوطن وبناء مستقبله."

كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، الذي يضم النائب سيد سمير نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي علاء خليل، والمهندس أمجد المناوي، والمحاسب محمد شحاتة، والمحاسب شريف النسيري، وأحمد عزام، وأحمد نظمي، ومحمد أبو عجيلة، بخالص التهاني لجميع أعضاء الاتحاد من الأشقاء الأقباط المصريين بالخارج في مختلف دول العالم.

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