ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب- محمد نصار:

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 5 سفن، في حين وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة.



وبحسب بيان صادر عن الميناء، اليوم الثلاثاء، قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5982 طنًا تشمل: 3700 طن يوريا، و2285 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35737 طنًا تشمل: 2600 طن قمح، و165 طن خشب زان، و513 طن جرارات، و14486 طن حديد، و3741 طن أبلاكاش، و8800 طن ذرة، و53 طن فول، و300 طن بازلاء، و2100 طن بلوكات رخام، و1300 طن بذرة كتان، و379 طن زيت طعام، و1300 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 30090 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 102211 طنًا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1181 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، و1 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 20 قدمًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4583 حركة.

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