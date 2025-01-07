بينها جمصة.. ننشر أسماء 14 محطة بالخط الرابع من القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

تخطط وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ الخط الرابع من القطار الكهربائي السريع، والذي سيمتد بطول 250 كم.

وينشر مصراوي، أسماء محطات الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع المستهدف تنفيذها والتي تأتي بعدد 14 محطة، كما يلي:

1- بورسعيد.

2- غرب بورسعيد.

3- مدينة الأثاث بدمياط.

4- كفر البطيخ.

5- دمياط الجديدة.

6- جمصة.

7- المنصورة الجديدة.

8- مارينا دلتا.

9- البرلس.

10- كهرباء البرلس.

11- مطوبس.

12- رشيد الجديدة.

13- المعدية.

14- أبو قير.

ويبدأ هذا الخط من بورسعيد وصولًا إلى محطة أبو قير في الإسكندرية، حيث يربط شمال الدلتا، بين بورسعيد وأبو قير بطول حوالي 250 كم، مرورًا بـ 6 محافظات: بورسعيد، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، والإسكندرية.

وينتهي الخط الرابع عند أبو قير الجديدة، والتي سيتم تنفيذ محطة تبادلية بها وذلك للربط مع خط مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).



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