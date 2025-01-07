هيئة الكتاب: إجراءات قانونية ضد صفحات وهمية تحمل اسم معرض القاهرة للكتاب

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقالت الهيئة في بيان صحفي: هذه هي الصفحة الرسمية المعتمدة فقط للمعرض «معرض القاهرة الدولي للكتاب- الصفحة الرسمية (https://www.facebook.com/cairobookfair?mibextid=ZbWKwL)»، والهيئة لا علاقة لها بأية صفحات أخرى تتخذ من معرض القاهرة الدولي للكتاب اسمًا لها.

وأضاف البيان: الهيئة المصرية العامة للكتاب، باعتبارها دار النشر الوطنية المصرية، تحمل في رسالتها تقديرًا واحترامًا لكل الكتاب والمثقفين والأدباء الذين هم مشاعل الفكر والإبداع، في مصر وخارجها.

وتابع البيان: الهيئة تواصل مسيرتها في تقدير المفكرين والمبدعين، من مصر وكل أنحاء العالم، وفي انتظار اللقاء بكم في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، المقرر انطلاقها في 23 يناير الجاري، وتؤكد الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل هذه الصفحات.

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