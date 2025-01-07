بحضور "رئيس الشيوخ" وزكريا عزمي.. تشييع جثمان الفريق جلال هريدي في جنازة عسكرية

الأرصاد: فرص أمطار محدودة اليوم على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

شُيع عصر الثلاثاء، جثمان الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، مؤسس سلاح الصاعقة المصري، من مسجد المشير طنطاوي، في جنازة عسكرية.

وشيعت الجنازة بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من نواب المجلس، فضلًا عن زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

كما حضر الجنازة النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وكان أعلن حزب حماة الوطن، وفاة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، بعد رحلة عطاء في العديد من المواقع السياسية والعسكرية.

ولد "الهريدي"، عام 1929، وكان من مؤسسي سلاح الصاعقة المصري، ولعب دورًا كبيرًا في تطوير هذا السلاح ليصبح قوة رئيسية في الجيش المصري.

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