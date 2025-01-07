وزير الشؤون النيابية ناعيا "الفريق الهريدي": رمز وقائد مخلص

القاهرة - أ ش أ

نعى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ببالغ الحزن والأسى، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن.

وقال فوزي - في بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، "لقد كان الفقيد رمزا من رموز العسكرية المصرية، وقائدا مخلصا قدم إسهامات جليلة، إضافة إلى دوره الوطني في العمل السياسي والتشريعي كعضو بمجلس الشيوخ ورئيس لحزب حماة الوطن".

وتقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بخالص العزاء لأسرة الراحل ومحبيه، وأعضاء حزب حماة الوطن، والشعب المصري، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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