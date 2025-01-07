مخالفات البناء والمحال العامة.. تشكيل لجان لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات الغلق والتشميع

كتب- محمد نصار:

بدأت الأحياء والمراكز المختلفة على مستوى المحافظات في تشكيل لجان للمرور على الوحدات والمحال العامة المخالفة.

وطالبت الأحياء المواطنين، بضرورة الإسراع باستكمال إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.؟

كما طالبت الأحياء، أصحاب المحال العامة بضرورة توفيق أوضاعهم طبقًا لضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وتختص اللجان المشكلة بالمرور اليومي ومراجعة التراخيص وتسليم إنذارات غلق وتشميع الوحدات المخالفة.

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