زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027

كتب- محمد نصار:

وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، عدة ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.

فرض زيادة سنوية بنسبة 15%

من المقرر تطبيق زيادة جديدة اعتبارًا من إيجار شهر مارس 2025 بنفس النسبة المحددة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.

مدة تطبيق الزيادة في الإيجارات القديمة

تُفرض الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات منذ بداية تطبيق القانون وتُستحق هذه الزيادة خلال شهر مارس من كل عام وطوال الفترة الانتقالية التي تتيح للأطراف التكيف مع المتغيرات القانونية.

تحرير العقود بعد انتهاء المدة

بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات في مارس 2027، سيتم إنهاء العقود القديمة، ويُلزم المستأجرون بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

وفي حال الرغبة في الاستمرار، يتم تحرير عقود جديدة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.

ما هو الشخص الاعتباري؟

مصطلح الشخص الاعتباري، يُشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.

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